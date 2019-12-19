Работал в США и не только: что известно о новом постпреде Украины в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в ООН Сергея Кислицу.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Сергей Кислица заменил Владимира Ельченко в должности постпреда Украины при Организации Объединенных Наций. У него довольно большой послужной список. Он прошел путь от стажера отдела Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе до директора Департамента международных организаций.

Сергей Кислица разведен. Его бывшую женщину зовут Оксана. У представителя Украины в ООН есть один ребенок – сын Ян.

В марте прошлого года, пока Кислица был в командировке, его квартиру ограбили. Преступники вынесли дорогие часы, компьютер и телефон.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский назначил нового посла Украины в США, которым стал Владимир Ельченко.