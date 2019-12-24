Путин выдал "историческую" речь против Запада, оправдав Сталина: в Украине дали мощный ответ

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, в ходе которой президент России Владимир Путин сделал заявление против Запада, вспомнив о событиях, происшедших накануне Второй мировой войны.

Соответствующее заявление президента РФ опубликовано на его официальном сайте.

В частности, сначала он приводит перечень различных соглашений, которые были подписаны с 1934 по 1939 год рядом европейских стран, а именно - Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Рейхом, которые предусматривали либо соглашения о ненападении друг на друга, либо - определенные военные договоренности (например, с Великобританией, которая фактически согласилась на восстановление немецких ВМС, свернутых по результатам Первой мировой войны), либо - даже территориальные уступки в пользу Германии (как, например, передача Клайпедского района от Литвы Рейху в марте 1939 года). Ну и вывод Путина прост: СССР был последней из европейских стран которая заключила пакт с Гитлером, другие - причем уже давно - имели отношения и различные дела с нацистским Рейхом. И, кстати, с этим сложно, спорить.

После этого Путин перешел к конкретной стране - а именно к трагической судьбе Чехо-Словакии... Больше всего Путина беспокоила именно роль Польши и Венгрии - вот якобы они и выступали едва ли не наибольшими агрессорами против беззащитной демократической страны. Франция, которая должна была гарантировать безопасность Чехо-Словакии, "умыла руки", а СССР - единственный, кто готов был оказать помощь, но в случае если бы Польша предоставила бы воздушное пространство и территорию для прохода войск. Ну а последняя, не предоставила, имея интерес к Тешинской области, которую в итоге ненадолго к себе и присоединила при растерзании страны.

В Украине жестко прошлись по речи Путина на встрече стран СНГ.

"Итак, какой общий вывод лектора Путина о прочитанном по бумажке? А то, что главной целью в канун Второй мировой у европейских государств была... русофобия и желание избежать влияния СССР (или России? - Путин использует в речи то одно определение, то другое) в Восточной Европе. Для доказательств приводятся цитаты, опять-таки, в основном польских политиков и дипломатов, которые негативно высказывались о россиянах и СССР. Ну, а как итог - Путин выдает: уже 1 сентября 1939 года Польша и узнала что такое честность и соблюдение слова со стороны Германии", - уличает Путина в вероломстве украинский журналист Виктор Чопа.

По его словам, Путин в своей речи перед лидерами СНГ руководствуется опять-таки давно известной логикой и наборами фактов, свидетельств, документов, которыми оправдывают действия Сталина накануне Второй мировой его сторонники сегодня.

"До сих пор все эти факты о чрезвычайном значении Тешинской области, посягательство Польши на которую, якобы и стало едва ли не главной причиной Второй мировой (куда там Гитлеру с его агрессией?), о сущности Мюнхенского сговора оставались уделом маргинальных исторических рассуждений. Почему? А потому что бесчестность "Мюнхена" никто не отрицает, и вообще-то этот позорный сговор произошел открыто и быстро был осужден правительствами и общественным мнением Великобритании и Франции", - отмечает журналист.

В тоже время, Чопа отмечает, что Сталин, заключая пакт с Гитлером и секретный протокол к нему, знал к чему это все приведет - к войне - и шел на этот сговор цинично, тем более - он тоже имел от этого выгоду - а именно западные территории Украины и Беларуси.

"Так зачем Путин так неуклюже манипулирует известными историческими фактами? Какой смысл он хочет этому придать? Здесь, кажется сразу три различные составляющие ответа на эти вопросы. Первая: Путин демонстрирует то ли сознательно или нет (что само по себе характерно) собственную неосведомленность и дилетантизм - ведь ему предоставили вроде бы документы из архива - и вот он им верит. Если же игра в дилетанта сознательная - это означает переход ко второй составляющей ответа: это акт пропагандистской обработки населения перед очередным юбилеем. Опять же - известный прием: в РФ уже привычна вся эта истерика под 9 мая, когда чествования подвига народа и его колоссальных жертв подменяется дешевой пропагандой с целью достижения чьих-то политических выгод. Но самое страшное - третье - то, что именно сталинистские тезисы становятся частью официальной точки зрения руководства РФ на Вторую мировую. На фоне очередного дня рождения тирана, который широко отмечался 21 декабря в России его сторонниками - достаточно симптоматичная, хоть и косвенная реакция власти - такой сигнал обществу: да, ребята, Сталин - наш с нами", - объясняет обозреватель.

Он также добавляет, что руководствуясь такой риторикой, Путин ведет себя четко по Фрейду.

"Лично для Путина эти обвинения всех, кроме СССР, в развязывании Второй мировой и ответственности за это, типичная попытка переложить вину с себя на других - чисто по Фрейду. Ведь среди «достижений» Путина сейчас уже есть и агрессия против Грузии с захватом территорий (как тут не вспомнить Клайпеду?), аннексия Крыма (нет ли параллелей с Судетами?), вторжение в Донбасс (а чем это не повторение Польши в 1939-м?). Конечно, каждый выбирает примеры для подражания в соответствии со вкусом, но Гитлер - как говорят - не очень идет в карму. Вот и пытается Владимир Владимирович от себя эти ассоциации отогнать - даже на психологическом уровне", - резюмирует эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что захватом Крыма руководил президент России Владимир Путин лично.