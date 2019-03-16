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Управлял лично Путин: главный оккупант Крыма сделал громкое признание

суббота, 16 марта 2019, 23:18

Так называемый глава аннексированного Россией Крыма признался, что захватом полуострова лично руководил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает издание "Громадське".

Такое заявление глава оккупационной власти Крыма сделал во время праздничного мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии полуострова. Он отметил, что Крым стал "частью РФ" благодаря мужеству его жителей и лично Путину.

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - рассказал Аксенов.

"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной - Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решение президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. Спасибо россиянам, спасибо силам спецопераций, всем, кто был здесь и участвовал в обеспечении безопасности проведения референдума", - сказал "глава" Крыма.

"На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться", - добавил он.

Кроме этого Аксенов заявил, что во время захвата полуострова его жители знали, что Россия не "даст обидеть" их.

Как сообщал "Апостроф", подавляющее большинство россиян считают, что Крым принадлежит РФ не по закону, а "по справедливости".

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