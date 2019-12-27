Зеленский подписал закон про оформление документов для жителей зоны ООС и переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

В новом законе говорится о вопросах оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также он касается тех, кто переселился с такой зоны во время проведения АТО, поскольку сегодня эти вопросы не урегулированы законодательно.

Согласно закону, таким гражданам оформляют документы удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины. Этим занимается центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченных органов, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства к документам может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - то есть 27 декабря.

Как сообщал "Апостроф", 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступали против разведения войск.