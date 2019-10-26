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У тебе оружие забрать? Зеленский жестко поговорил с бойцом ООС на Донбассе, видео

суббота, 26 октября 2019, 14:11
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26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое на Донбассе, где встретился с военными, которые выступают против разведения войск.

Во время общения с военными у главы государства возникла словесная перепалка, в ходе которой Зеленский сказал следующую фразу: "я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох".

В разговоре с военными Зеленский потребовал от них убрать незаконное оружие.

В сети опубликовали видеокадры переговоров Зеленского с украинскими ветеранами, на которых видно, что ситуация здесь была действительно напряженной.

Напомним, что в пятницу, 25 октября, в Черкассах в здании областного совета произошла стычка между правоохранителями и участниками акции "Нет капитуляции".

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