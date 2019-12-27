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Зеленский, Рабинович и не только: названы имена самых влиятельных украинцев 2019 года

пятница, 27 декабря 2019, 19:04

В Украине назвали имена тех людей, кто ощутимо своей деятельностью повлиял на жизнедеятельность страны в 2019 году.

Их публикует Обозреватель.

"Уходящий год был крайне насыщенным в политическом плане. Потому неудивительно, что подготовленный нами рейтинг "Человек года – 2019" в основном состоит именно из политиков. Причем мы применяли взвешенный подход к оценке политических фигур, потому в нашем рейтинге есть как представители власти (Владимир Зеленский), так и оппозиции (Вадим Рабинович). Каждому из участников рейтинга, независимо от его позиции, мы присвоили еще и победу в определенной категории", – сообщает издание.

На первом месте с категорией "победитель года" – президент Владимир Зеленский, который с разгромным счетом выиграл выборы. А чуть позже большинство украинцев отдали голоса за его партию "Слуга народа".

Андрей Шевченко с категорией "тренер года" расположился на второй позиции. Шевченко удалось вывести сборную Украины по футболу на чемпионат Европы.

На третьей строчке – Арсен Аваков, как "миротворец года". Главе МВД удалось дважды за год обеспечить мирное проведение честных выборов. Помимо того, он смог проконтролировать и гарантировать мирное проведение нескольких мощных акций протеста, таких как "против капитуляции" и "против продажи земли".

"Шутником года" ожидаемо стал пранкер "Джокер". Это первый пранкер такого уровня в Украине. Среди его "жертв" – нардепы Богдан Яременко, Николай Тищенко и Роман Иванисов, а также замминистра Александра Клитина.

Виктор Медведчук получил номинацию "медиамагнат года", так как за год смог "обрасти" медиаресурсом. Каналы "112 Украина", ZIK, NewsONE формально принадлежат давнему другу и соратнику Медведчука Тарасу Козаку, но никто не сомневается в том, кто их истинный владелец.

Народный депутат Андрей Деркач стал "компроматчиком года", так как обнародовал сенсационный документ – обязательство олигарха Виктора Пинчука перед агентом КГБ о сотрудничестве, которое украинский бизнесмен подписал еще в 1987 году.

Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, Андрей Богдан придумал, как реорганизовать работу администрации президента так, чтобы сделать ее более эффективной. В итоге он создал Офис президента, который и возглавил, получив номинацию "офисный работник года". Как и всегда в Украине, не обошлось без Джорджа Сороса, "кукловода года". Одиозный американский миллиардер смог поставить своих представителей чуть ли не во все ключевые отрасли и ведомства в Украине.

Вадим Рабинович стал "защитником земли года". Пока остальные оппозиционеры рассуждали, что делать, или в панике кричали о "зраде", сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокировал трибуну Рады и деятельно участвовал в работе профильного комитета, не позволив нарушить закон при рассмотрении законопроекта о рынке земли и начать ее распродажу в "турборежиме".

Замыкает рейтинг Дональд Трамп, как "популяризатор года". "Украинский кейс" стал для президента США болезненным испытанием и даже подвел его вплотную к импичменту. Но вместе с тем скандал с Трампом сделал "знаменитой" и Украину.

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Раздел: Политика
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