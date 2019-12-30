Убивал редких животных: Шуфрич попал в громкий скандал из-за охоты в Африке, фото

Украинцы активно обсуждают фотографии с народным депутатом Нестором Шуфричем, на которых он похвастался редкими убитыми животными на охоте в Африке в 2015 году.

Снимки опубликовали защитники животных на своих страницах в социальных сетях. Именно они подняли скандал.

На сайте агентства Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari говорится, что Шуфрич стал первым и единственным охотником, которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога. Также депутат позировал на фоне мертвых бурой гиены, антилопы гну, антилопы орикс и леопарда.

Сам Шуфрич свою охоту не комментирует.

Также стоит отметить, что такой вид спортивной охоты разрешен, но она вызывает возмущение у защитников животных.

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Тем временем в сети уже прокатилась волна возмущения действиями нардепа.

Напомним, что в Киеве, в охраняемом согласно законодательству Национальном парке Голосеевский, браконьеры устроили охоту на диких животных и активно устанавливают ловушки.