В Киеве браконьеры устроили охоту посреди парка: сеть возмутили фото

В Киеве, в охраняемом согласно законодательству Национальном парке Голосеевский, браконьеры устроили охоту на диких животных и активно устанавливают ловушки.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook активист и народный депутат Верховной Рады Александр Мариковский.

Он отметил, что также активисты замечали настоящие засады незаконных охотников.

"Это настоящий шок!! Браконьеры устраивают засады и охотятся в Национальном парке "Голосеевский". Прямо среди Киева", - отметил депутат.

По его словам, вследствие операции активистов в парке удалось устранить 6 ловушек. Также в лесу был найден раненный лось, который попал в одну из таких.

"Только сегодня активисты, которые сотрудничают с ЕкоКомитетом нашли раненого лося и уничтожили 6 ловушек", - рассказал он.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду.