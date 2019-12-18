В Киеве браконьеры устроили охоту посреди парка: сеть возмутили фото

В Киеве, в охраняемом согласно законодательству Национальном парке Голосеевский, браконьеры устроили охоту на диких животных и активно устанавливают ловушки.
Об этом сообщил у себя на странице в Facebook активист и народный депутат Верховной Рады Александр Мариковский.
Он отметил, что также активисты замечали настоящие засады незаконных охотников.
"Это настоящий шок!! Браконьеры устраивают засады и охотятся в Национальном парке "Голосеевский". Прямо среди Киева", - отметил депутат.
По его словам, вследствие операции активистов в парке удалось устранить 6 ловушек. Также в лесу был найден раненный лось, который попал в одну из таких.
"Только сегодня активисты, которые сотрудничают с ЕкоКомитетом нашли раненого лося и уничтожили 6 ловушек", - рассказал он.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду.