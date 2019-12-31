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Лукашенко внезапно пошел против Путина в вопросах нефти и обороны: первые подробности

вторник, 31 декабря 2019, 18:33
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и проявил инициативу расширять сотрудничество с НАТО.

В частности, Лукашенко собрал совещание с руководством нефтехимического комплекса и поручил прекратить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти. По данным российских СМИ, президенты Булоруси и РФ, вероятно, не пришли к согласию относительно поставок нефти на 2020 год, а поэтому уже с 1 января они могут прекратиться.

Отметим, что речь идет, в частности, о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о привлечении для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Кроме того, Лукашенко оказался не менее категоричным в вопросе расширения сотрудничества с НАТО.

"Белоруссия заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня", – указано в заявлении белорусского оборонного ведомства, где уточнили, что уже ведутся переговоры с представителями НАТО о возможных форматах военных маневров.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко сделал России военное предложение, угрожающее Украине.

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