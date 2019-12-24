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Лукашенко сделал России военное предложение, угрожающее Украине

вторник, 24 декабря 2019, 18:49
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России размещать свои авиационные силы в любом месте на территории страны, в том числе и у границ Украины.

Об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".

Таким образом белорусский лидер отреагировал на слухи о размещении на территории его страны российской военной базы. По его мнению, гораздо проще было бы размещать войска и подразделения РФ без строительства базы, и он готов такого рода шаги одобрить. Лукашенко отметил, что инициативы о базе были лишь ненужным "обострением с Западом".

"50 самолетов хотите завтра посадить вот под Минском - сажайте. Под Витебском - пожалуйста, сажайте. Не надо никаких баз строить. Там огромные пространства, места много. Хотите под Смоленском где-то посадить — моя родина там, в районе Орши, там "тушки" сидели, ядерный боезаряд, ракеты несли в советские времена; мы вывели это в Россию, остался аэродром, я его восстановил, любые самолеты сегодня принимает, - сажайте там. В любой точке. Ну, логично? Тема закрылась. Я не понимаю, зачем надо было с Западом обострять", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко также высказался относительно реакции российских изданий, в том числе пропагандистских, на планы о размещении военной базы РФ в Беларуси и выразил скепсис, что авиационная база действительно нужна в этом регионе.

"Речь шла о том, что якобы - подчеркиваю - российское руководство намерено открыть базу в районе Бобруйска. У нас там этих аэродромов много после распада Союза. Открыть новую базу, Военно-воздушных сил. Зачем она нужна России вообще? Что, деньги некуда девать?.. В СМИ начали вертеть. Я говорю: "Слушайте, Владимир Владимирович, зачем эта база прямо у границ? Любая ракета и аэродром выведен из строя". Авиация в современной войне не играет практически никакой роли. Самолет поднялся — его уничтожили мгновенно. Особенно натовцы, располагая таким оружием. В Украине в первые дни конфликта, сколько сбили самолетов", - заявил глава Беларуси.

Как сообщил "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Россия нарушит суверенитет Беларуси, то НАТО и западные страны окажутся втянуты в войну.

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