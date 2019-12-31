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Как Украина подписывала договор по транзиту газа с Россией: все подробности

вторник, 31 декабря 2019, 06:43
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Фото: УНИАН

Четырехдневные переговоры украинской стороны с представителями российского "Газпрома" в Вене закончились подписанием договора о транзите голубого топлива.

Об этом поздним вечером в понедельник, 30 декабря, сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!" - написал он.

По словам президента, "минимально гарантированная прокачка составит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре".

"Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - добавил Зеленский.

Заявление "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что новое соглашение Украины и России по транзиту газа впервые в истории строится на европейских правилах по принципу "качай или плати". Он уточнил, что подписал документы в Вене в 14:30 30 декабря, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером в Санкт-Петербурге.

"Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно", - рассказал Витренко.

По его словам, условия контракта являются неординарными. К примеру, дополнительные объемы газа сверх предусмотренных контрактом на транзит российский "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу.

"Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, который мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", - подчеркнул он.

Директор "Нафтогаза" добавил, что работа сторон по правилам, которые сложились еще в советское время, блокировала транзит для использования только "Газпромом", а также не позволяла Украине полностью интегрироваться в европейский рынок.

"Теперь это в прошлом. Новые правила – это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучше конкуренция на рынке, дополнительные доходы. Важность этого перехода мы еще должны осознать", - написал Витренко.

Он добавил, что стороны, кроме контракта на транзит газа, подписали соглашение об урегулировании - "Газпром" полностью прекращает обжалования решений Стокгольмского арбитража.

Руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что в этот раз Украина подошла к переговорам как никогда с "сильной позицией".

По его словам, соглашение по транзиту - результат слаженной работы большой команды - от президента и правительства Украины до рядовых сотрудников "Нафтогаза".

"Я благодарен всем международным партнерам, кто поддержал Украину и защищал ее интересы в течение сложных переговоров. В частности, Соединенным Штатам Америки за действенную и очень своевременную поддержку подлинной энергетической безопасности Европы", - сказал он.

Заявление "Газпрома"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что финальный договор заключили после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене.

"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - заявил он.

Миллер уточнил, что документы приобретают юридическую силу уже 30 декабря и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Реакция ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович поприветствовал подписание пятилетнего контракта между Украиной и Россией.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщал ранее "Апостроф", Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

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