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Хочу ходить по проспекту Бандеры: Сенцов выступил с неожиданным новогодним заявлением

среда, 01 января 2020, 17:35
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Режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российской тюрьмы в ходе обмена пленными, пожелал Украине победы и поздравил Степана Бандеру с днем рождения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В следующем году я желаю Украине и ее гражданам не только возвращения узников, но и главного. Я желаю всем нам одного - победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну", - написал Сенцов.

Бывший пленник Кремля также отметил, что ему не безразлично, как называются улицы в Украине, прокомментировав нашумевшее новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.

"Мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И кстати, Степан Андреевич, с праздником", - отметил Сенцов.

В комментариях к заявлению Зеленского отнеслись неоднозначно. Отозвался также скандальный блогер Анатолий Шарий.

Как ранее сообщал "Апостроф", Олег Сенцов заявил, что после завершения обмена пленными власть Украины будет вынуждена торговать интересами своей страны.

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