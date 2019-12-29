Украина отдает настоящих убийц, все идет прахом: Сенцов выступил с мощным заявлением по обмену пленными

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает, что после завершения обмена пленными, который начался на КПВВ "Майорское" в Донецкой области в воскресенье, 29 декабря, власть Украины для дальнейшего освобождения своих заложников в России будет вынуждена торговать интересами своей страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сенцов напомнил, что вследствие обмена вернется домой только часть украинских пленных.

"Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах", - отметил бывший узник Кремля.

Тем временем, Украина отдает "настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев". Использовав таким образом весь "обменный фонд", по мнению Сенцова, украинское правительство "будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом".

"Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не была закончена хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом", - написал Сенцов.

Как сообщал "Апостроф", из Лукьяновского СИЗО в Киеве вывезли троих обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.