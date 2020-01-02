Эстония потребовала от России вернуть ей две области: что происходит

Эстония выступила с серьезными территориальными претензиями к России, напомнив о Тартуском мирном договоре, заключенном страной с Советской Россией в 1920 году, который действует до сих пор.

Соответствующее заявление сделал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.

По его словам, 2 февраля исполнится столетие подписания Тартуского мирного договора. После восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

Согласно договору, Эстонии принадлежала часть Ленинградской и Псковской областей.

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", - добавил глава парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее Литва, Латвия и Эстония сделали шаг для отключения постсоветской электроэнергетической системы с Россией.