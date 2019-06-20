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Три страны ЕС устроят России энергетический бойкот

четверг, 20 июня 2019, 20:58
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20 июня Литва, Латвия и Эстония сделали шаг для отключения постсоветской электроэнергетической системы с Россией.

Об этом сообщает издание Delfi.

Так, премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.

"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", - сказал Нериюс Аляксеюнас, советник президента Литвы Дали Грибаускайте.

По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть реализована не позднее 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить беспроблемное отключения.

Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году решили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки.

Как сообщал "Апостроф", эксперт Андрей Бузаров сообщил, что в ходе заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности большинство участников призвали не отклоняться от предусмотренной законом даты введения нового рынка электроэнергии.

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