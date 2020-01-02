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Работала в Брюсселе и Москве: что известно о новой главе посольства США в Украине

четверг, 02 января 2020, 13:52
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Фото: скриншот

После окончания миссии Уильяма Тейлора Посольство США в Украине временно возглавила Кристина Квин, которая записала первое видеообращение и выразила поддержку Украине и ее пути в Европу.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Посольства США в Киеве.

"Здравствуйте и с Новым годом! Меня зовут Кристина Квин, и для меня честь работать временно поверенным в делах США в Украине. Я нахожусь в Украине уже шесть месяцев на посту главы Миссии США в Украине. Мне было приятно познакомиться с людьми во время пребывания в Киеве и путешествий в такие города, как Львов и Днепр. Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды Посольства США в Украине", – сказала дипломат.

Квин подчеркнула, что американская сторона тесно сотрудничает с украинскими партнерами ради продвижения общих целей.

"В то время, когда руководство Посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также реформы, которые помогут стране стать процветающей и построить свое европейское будущее", – подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что Украина достигла значительного прогресса за то короткое время, которое Квин находится на ее территории. В конце обращения она пообещала, что будет работать над тем, чтобы поддержка оказывалась и далее.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с коллегами в Киеве и Вашингтоне, а также с нашими украинскими партнерами ради дальнейшего укрепления наших отношений. Спасибо!" – подытожила Квин.

Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, по образованию политолог, магистр стратегических исследований Военного колледжа армии США. Начала карьеру дипломата в 1992 году на посту сотрудника консульства в Париже. Еще ранее работала в Таиланде и Британии, в Москве и Брюсселе.

До приезда в Украину работала в посольстве США в Париже в качестве заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам.

Кристина Квин уже была поверенной в делах США в Украине – после скандального увольнения посла Мари Йованович.

Напомним, что зарубежный тур государственного секретаря США Майка Помпео, в рамках которого он должен был посетить в том числе и Украину, был отменен.

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