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Госсекретарь США отменил свой визит в Украину: что произошло

среда, 01 января 2020, 20:41
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Зарубежный тур государственного секретаря США Майка Помпео, в рамках которого он должен был посетить в том числе и Украину, был отменен.

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на собственный источник.

В ходе тура Помпео должен был посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Однако тур был перенесен на неопределенный срок.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана подтвердили эту информацию.

Ранее в интервью Помпео отмечал, что может перенести планируемый визит в ряд стран из-за нападения на посольство США в Ираке.

"Я надеюсь, что все-таки смогу выполнить обязательства. Я направляюсь в Украину, потом в Центральную Азию, а затем на Кипр. Но я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, сотрудников Госдепартамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю", - заявил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", Майк Помпео должен был прибыть в Киев 3 января.

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