Как узнать размер будущей пенсии не выходя из дома: детальная инструкция

В Украине с начала 2020 года заработал онлайн-сервис, который помогает рассчитать возможный размер пенсии на будущее.

Сервис позволяет рассчитать пенсию по возрасту. Для подсчета страхового стажа и заработной платы используются данные, которые содержатся в электронных реестрах Пенсионного фонда.

Каждый пользователь может самостоятельно ввести данные относительно периодов трудовой деятельности, которые учитываются в стаж работы.

После расчета пользователь увидит размер своей будущей пенсии и протокол, который содержит информацию обо всех составляющих такого расчета.

Сам сервис доступен по ссылке.

Напомним, что глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") высказалась касательно повышения пенсионного возраста.