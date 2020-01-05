Как узнать размер будущей пенсии не выходя из дома: детальная инструкция

В Украине с начала 2020 года заработал онлайн-сервис, который помогает рассчитать возможный размер пенсии на будущее.
Сервис позволяет рассчитать пенсию по возрасту. Для подсчета страхового стажа и заработной платы используются данные, которые содержатся в электронных реестрах Пенсионного фонда.
Каждый пользователь может самостоятельно ввести данные относительно периодов трудовой деятельности, которые учитываются в стаж работы.
После расчета пользователь увидит размер своей будущей пенсии и протокол, который содержит информацию обо всех составляющих такого расчета.
Сам сервис доступен по ссылке.
Напомним, что глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") высказалась касательно повышения пенсионного возраста.