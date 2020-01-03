В партии "Слуга народа" сделали громкое заявлении о повышении пенсионного возраста

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") высказалась касательно повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Солидарная пенсионная система – это арифметика, там нет ни интегралов, ни производных. В солидарном уровне все, что платит 10,5 миллионов наемных сотрудников, нужно распределить между 11 миллионами 320 тысячами людей. Их можно разделить поровну всем – получим 3 тысячи 20 или 3 тысячи 50 гривень на одного человека", - рассказала Третьякова.

По ее словам, можно отобрать у молодых пенсионеров – госслужащих, ученых, что было сделано с 1 января 2018 года методом уборки коэффициента 1,35, и распределить между теми, кому сейчас 75-80 лет, жил в советское время и получал маленькую зарплату – это делало предыдущее правительство.

"Можно повысить пенсионный возраст - сейчас это с женщинами происходит - и тогда количество пенсионеров будет меньше, а работников останется столько же или может даже станет чуть больше. Тогда пенсию можно будет поднять за счет вот этих вещей. Это все варианты. А, можно еще напечатать деньги и раздать. То, что я перечислила – это параметрические составляющие солидарного уровня", - считает Третьякова.

Она отмечает, что это очень чувствительная тема, "мы "отобрали" у госслужащих – у нас весь стол завален обращениями, отобрали у ученых – пришла гора писем".

"Мы сейчас идем по пути "Вторая пенсия" - это, в том числе, и программа Владимира Александровича "Вторая пенсия украинцу". Мы стараемся найти источник и ресурс для того, чтобы запустить в собственности каждого человека его личные накопления. При этом хотим предоставить ему систему, при которой будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты", - рассказала она.

По ее словам, власть пытается, давая какие-то плюсы, допустим в Трудовом Кодексе, работодателю получить накопления в собственность человека и вторую пенсию.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время, это не вопрос сегодняшнего дня. Сколько можно модернизировать солидарную систему? Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - подытожила политик.

Напомним, что 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.