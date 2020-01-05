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Ожидаются важные встречи: в ОПУ сделали заявление по отдыху Зеленского в Омане

воскресенье, 05 января 2020, 16:14
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Президент Украины Владимир Зеленский 5 января отправился в Оман, где у него запланированы важные встречи.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Отмечается, что президент отправился в Оман вместе со своей семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

"В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

В Омане Зеленский собирается обсудить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также вопросы укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину.

О том, с кем именно будет проводить встречи Зеленский, не сообщается.

Напомним, что у Зеленского жестко отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым.

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