У Зеленского жестко отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили о противоправности открытия железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом, в котором в понедельник, 23 декабря, принял участие президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщили на официальной странице представительства президента в АР Крым в соцсети Facebook.

В сообщении подчеркнули, что любой въезд или выезд на территорию временно оккупированного Крыма должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - сказано в сообщении.

В представительстве главы государства в Крыму отметили, что такие действия РФ являются "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права".

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для прохода судов.