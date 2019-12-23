RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.00
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

15:49
В Украине дайверы установили новогоднюю елку под водой: впечатляющие видео
15:40
Принц Гарри и Меган Маркл признались, где уединятся на новогодние праздники
15:37
Под Львовом пьяный нарушитель ПДД жестоко избил полицейского
14:52
Все обошлось, но это очень страшно: Ирина Федишин рассказала о своем ночном ДТП
14:29
В Украине накануне Нового года начали цвести ромашки: фото удивительной аномалии
14:14
Леонардо ДиКаприо подловили за поеданием фастфуда - в тот же день его довольное лицо стало мемом
13:55
В Киеве вынесли жесткий приговор обвиняемому по делу об убийстве ветерана АТО
13:54
Эмилия Кларк рассказала, почему не делает селфи с фанатами
13:48
Разруха и гнетущая мгла: в сети одним видео показали, во что боевики превратили Донбасс
13:27
Пуля попала в голову: под Киевом произошла жуткая трагедия с полицейским
12:57
Появились имя и фото бойца ВСУ, погибшего во время перестрелки с врагом на Донбассе
12:49
Завернула в ткань и выбросила: под Киевом мать устроила страшную расправу над ребенком
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского жестко отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым

понедельник, 23 декабря 2019, 14:53
переглянути новину українською

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили о противоправности открытия железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом, в котором в понедельник, 23 декабря, принял участие президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщили на официальной странице представительства президента в АР Крым в соцсети Facebook.

В сообщении подчеркнули, что любой въезд или выезд на территорию временно оккупированного Крыма должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - сказано в сообщении.

В представительстве главы государства в Крыму отметили, что такие действия РФ являются "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права".

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для прохода судов.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Украина в тисках американской политики: как дальше развивать отношения со Штатами

Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже

"Битва" за Донбасс состоялась: главные заявления "нормандской четверки"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: