В сети делятся забавными фотожабами на визит Зеленского в Оман

На днях украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей отправился в Оман, что стало громким поводом для обсуждения среди пользователей социальных сетей.

Так, на эту тему было создано множество фотожаб.

В частности, люди высмеяли встречу Зеленского с министром, ответственным за иностранные дела Омана. Также люди сравнивают отдых Зеленского с отдыхом его предшественника Петра Порошенко на Мальдивах.

Как сообщили ранее в пресс-службе главы государства, президент отправился в Оман рейсовым самолетом за собственные средства.

Как ранее сообщал "Апостроф", президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отпраздновал Новый год в Карпатах, заметили во время отдыха на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.