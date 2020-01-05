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Зеленского поймали на отдыхе на элитном курорте в Омане: фото

воскресенье, 05 января 2020, 14:59
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Президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отпраздновал Новый год в Карпатах, заметили во время отдыха на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна", которое опубликовало фотографии с элитного курорта в Омане.

Как сказано в сообщении, снимки, на которых изображен на отдыхе человек, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, были сделаны утром 5 января в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Здесь глава государства якобы отдыхает вместе со своей семьей. Одна ночь в президентском люксе упомянутого отеля стоит до 4000 евро.

Как известно, президент Владимир Зеленский, встретил Новый год в президентской резиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковской области), а также посетил горнолыжный курорт "Буковель".

По информации издания, 2 января Владимир Зеленский вылетел самолетом из Ивано-Франковска на Киев, а затем, без лишней огласки, отправился на отдых в Оман. Глава охраны президента Максим Донец, сообщают журналисты, отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский задекларировал около 5 миллионов гривен дохода в виде роялти от "Квартала 95".

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