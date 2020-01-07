В Украину приедет главный дипломат Трампа: ждать осталось недолго

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждали предстоящий визит дипломата в Киев. Ожидается, что он состоится в конце января.

Информацию о визите Помпео в Украину подтвердил журналист Кристофер Миллер в своем Twitter.

"Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца", – говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба главы государства сообщает, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Ираке и согласились с тем, что напряженность в регионе несет угрозу для глобальной безопасности.

Кроме того, Зеленский проинформировал Помпео о результатах Нормандской встречи, а также о планах правительства по восстановлению мира на Донбассе. В свою очередь Помпео отметил освобождение пленных и положительно оценил заключение контракта на транзит газа в Европу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани, несмотря на спорные данные разведки.