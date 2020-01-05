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Можно было избежать: появились скандальные данные о приказе Трампа по ликвидации Сулеймани

воскресенье, 05 января 2020, 11:06
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Президент США Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани, несмотря на спорные данные разведки.

Об этом говорится в материале авторитетного издания The New York Times, которое ссылается на источники в администрации США.

Так, спецслужбы пришли выводу, что атак на американских военных, которые, по мнению администрации США, планировал совершить Сулеймани, можно было избежать.

При этом говорится, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы Сулеймани по действиям против США и просил его приехать в Тегеран, чтобы это обсудить.

Более того, в США получили отчет, что по состоянию на 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке была нормальными, а в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак не было ничего необычного.

Несмотря на все это, Трамп решил, что генерала необходимо немедленно ликвидировать. В этом его поддержали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Напомним, что в сети появились язвительные карикатуры на авиаудар США по Ираку, который страна нанесла 3 января.

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