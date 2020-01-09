Зеленский собирается на экономический форум в Давосе: кто еще посетит мероприятие

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировался для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе 21−24 января.

Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

"Давос — очень странное скопление совершенно разных людей. Из Украины зарегистрировалось только 6 участников: 2 олигарха, менеджер еще одного олигарха, президент, министр иностранных дел и каким-то странным боком я", - написала она.

Как стало известно из сообщения издания АР, президент США Дональд Трамп также планирует посетить ежегодный Всемирный экономический форум. В список участников форума Трамп также внес свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. В прошлом году Трамп не пустил делегацию США на этот форум.

Напомним,что президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем национального траура и пообещал помощь от государства семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране (Иран).