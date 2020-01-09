Это страшная история: Зеленский обратился к украинцам из-за авиакатастрофы в Иране, видео

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем национального траура и пообещал помощь от государства семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране (Иран).

Видеообращение главы государства размещено на Facebook-cтранице Офиса президента.

Владимир Зеленский назвал утро 8 января 2020 року черной страницей в истории Украины и всего мира.

"Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран. В эту страну уже прибыли 45 украинских специалистов, в том числе с Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

"Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, которые также прибыли в Тегеран", - сказал Зеленский.

Президент призвал воздержаться от домыслов относительно трагедии и дождаться результатов работы специалистов.

"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта страшная история должна научить всех нас - и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера - ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются", - подчеркнул глава украинского государства.

Как сообщал "Апостроф", Иран не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, который разбился около Тегерана, компании-авиастроителю Boeing.