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Зеленский рассказал о расследовании катастрофы самолета МАУ и показал новые фото

суббота, 11 января 2020, 13:33
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Группа украинских экспертов завершила основной этап работы по выяснению причин катастрофы украинского самолета 8 января в Иране, во время которой погибли 9 членов экипажа и 176 пассажиров.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"В страшной трагедии в Тегеране Украина показала, что есть на кого положиться. И оперативный штаб при СНБО в целом, и группа в Иране в частности работали круглосуточно и тщательно. Им предоставляли всю необходимую информацию. Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования ", - сказал президент.

В штабе СНБО подтвердили, что получили все необходимые видео- и фотоматериалы. Уже завершили так называемую политическую часть расследования и начали работать над юридическими вопросами.

Как сообщал "Апостроф" ранее, система противовоздушной обороны Ирана определила украинский пассажирский самолет МАУ как крылатую ракету и потому сделала пуск своей ракеты по нему. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Тегеране командующий военно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) - командующий ВВС Ирана и бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

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