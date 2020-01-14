Проголосовали почти всем составом: депутаты приняли постановление по авиакатастрофе МАУ в Иране

14 января Верховная Рада поддержала заявление, которым возложила на Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

За принятие заявления проголосовали 368 парламентариев.

"Верховная Рада Украины рассчитывает на официальные извинения Исламской республики Иран за сбитие украинского самолета и гибели его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе", - говорится в документе.

Кроме того, Украина призвала мировое сообщество помочь в проведении прозрачного расследования трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Иране начались первые задержания по делу о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) у Тегерана, который был сбит по ошибке.