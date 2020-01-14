Нардеп засветил в Раде часы почти за 40 минималок: эксклюзивное фото

Очередной депутат от политической силы "Слуга народа" засветил в зале заседания украинского парламента дорогой аксессуар, который точно не по карману рядовому украинцу. На этот раз часами за почти 200 тысяч гривен похвастался Юрий Аристов.

Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные фотокорреспондентом "Апострофа" Александром Гончаровым.

Так, стоимость наручных часов марки Breitling Аристова на сайте достигает 6410 евро, что в переводе на нынешний курс - 171 171 гривна. Для сравнения, минимальная заработная плата по состоянию на начало 2020 года составляет 4723 гривны. Таким образом, часы народного избранника стоят больше, чем 36 минималок.

Напомним, что народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили с дорогим элитным аксессуаром.