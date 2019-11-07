Красавица из "Слуги народа" засветила новый дорогой аксессуар: эксклюзивное фото

Народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили с дорогим элитным аксессуаром.

Фото сделал корреспондент "Апострофа".

Дмитриева пришла на руке с часами марки Cartier на заседание депутатского комитета в Институте рака. Стоимость такого аксессуара 7 150 долларов.

Cartier - французский дом по производству часов и ювелирных изделий, который был основан в 1847 году. Изделия этого производителя ранее носили короли и герцоги. Потому сейчас Cartier входит в элитную группу производителей, цены которого высоки.

Как сообщал "Апостроф",народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Оксана Дмитриева засветила в украинском парламенте дорогой мобильный телефон стоимость около 45 тысяч гривен.