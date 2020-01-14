Рада приняла важное решение по кредитам для бизнеса в Украине: что изменится

С 1 февраля представители малого бизнеса смогут получить выгодные кредиты для развития своего дела.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Для поддержки малого бизнеса в Кабмине уже предусмотрели 2 млрд гривен. Предприниматели смогут взять выгодные кредиты под 5, 7 или 9 процентов для создания и развития собственного дела. Это позволит открыть более 90 тысяч дополнительных легальных рабочих мест.

14 января Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589. "За" проголосовал 261 народный избранник.

Как сообщал "Апостроф" ранее, экономист Алексей Кущ объяснил, что позволит украинской экономике развиваться в нужном темпе и направлении. В частности, одним из важных факторов является инвестирование, которое требует определенных условий.