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Сына Азарова будут судить в Италии за отмывание миллионов евро взятки: подробности

вторник, 14 января 2020, 19:09
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Алексея Азарова - сына Николая Азарова, одиозного главы правительства времен Виктора Януковича - будут судить в Италии за вымогательство и отмывание взятки в 18 млн долларов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на unionesarda.it

Прокуратура Милана уже направила уголовное дело в суд. Обвинители утверждают, что Азаров-младший требовал и получил взятку в размере 18 млн евро. Впоследствии вывел эти деньги через фиктивную итальянскую фирму, которая приобрела две виллы в Сардинии (район Гольфо-ди-Маринелла) в 2012 и 2013 годах.

По словам прокурора Адриано Скудьери, в 2010 году Азаров "продал" Клюеву должность за взятку. В дальнейшем средства поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh, которая выкупила фиктивную итальянскую компанию Agosto 2012 Srl.

Как писал "Апостроф" ранее, телеканал "Наш" уличили в намеренной фальсификации путем демонстрации интервью экс-премьера Николая Азарова якобы из киевской телестудии.

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