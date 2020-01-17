Гончарук подал в отставку

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, его команда 4 месяца работала над тем, чтобы изменить страну. Он считает, что Кабмин многое сумел сделать на этом пути.

В своем сообщении Гончарук перечислил пункты, в которых описал успехи работы своей команды, а также обозначил, что именно правительство планировало сделать в ближайшее время.

"По нашей команде скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться", - пишет он.

Прокомментировал Гончарук и слитые аудиозаписи разговоров, на которых якобы он общается с коллегами и думает, как обмануть Зеленского.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером", - отметил он.

Напомним, что в "Слуге народа" сделали еще одно признание о "пленках" Гончарука.