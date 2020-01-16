Нет сомнений: в "Слуге народа" сделали еще одно признание о "пленках" Гончарука, видео

Аудиозаписи разговора премьер-министра Алексея Гончарука , в котором он показывает себя как человека, который недостаточно хорошо разбирается в экономике, - это не фейк.

Об этом сообщили в Telegram-канале Klymenko Time.

Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что версию Николая Тищенка о том, что "пленки Гончарука" это фейк, он слышит впервые. На эту тему в партии разговоров не было.

"Дело даже не в пленках. Претензий к премьеру хватает и без них. А пленки, в первую очередь, отразили реальное отношение Гончарука к президенту", - сказал Бужанский.

Как информировал "Апостроф" ранее, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что скандальные записи премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в которых он признается в своей некомпетентности в экономике, были смонтированы и является происками врагов.