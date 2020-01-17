Скандал из-за огромных зарплат чиновников в Украине: опубликован рейтинг рекордсменов

За последний месяц 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание УНН.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук за декабрь получил 76 тысяч гривен. Из них должностной оклад – 20 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 000 гривен, премия - 20 000 гривен, премия за ноябрь - 16 190 гривен. Сумма удержанных налогов составила 14 857 гривен. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 61 333 гривны.

А министр образования и науки Анна Новосад за декабрь заработала 138 тысяч гривен. Из них должностной оклад – 12 190 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 829 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 829 гривен, надбавка за интенсивность труда – 12 190 гривен, премия за октябрь – 32 000 гривен, премия за ноябрь – 32 000 гривен, премия за декабрь – 32 000 гривен, командировочные – 7 869 гривен, отпускные – 5 925 гривен, индексация – 580 гривен. Сумма удержанных налогов составила 26 990 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 111 422 гривны.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за последний месяц 2019 года заработал 113 тысяч гривен. Из них должностной оклад – 15 238 гривен, премия за ноябрь – 80 000 гривен, отпускные – 17 667 гривен. Налоги и сборы составили 22 016 гривен. Фактическая сумма средств, выплаченная министру, составила 90 888 гривен.

Также известно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий за декабрь получил 44 тысячи гривен. Из них должностной оклад составил 11 428 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 814 гривен, командировочные – 6 923 гривны, надбавка за интенсивность труда – 11 428 гривен, премия за октябрь 2019 года - 8 000 гривен, индексация – 543 гривны. Сумма удержанных налогов и сборов составила 8 587 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 35 451 гривну.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов за декабрь заработал 222,6 тысяч гривен. Сумма средств, начисленная Милованову в декабре, составила 222 592 гривен, из которых должностной оклад составил 12 952 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда – 12 953 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года – 71 094 гривны, отпускные, командировочные – 44 222 гривны, индексация – 619 гривен. Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен. Фактическая сумма, полученная Миловановым, составила 179 187 гривен.

Больше 200 тысяч гривен в декабре получил и министр юстиции Денис Малюська. Сумма средств, начисленная Малюське в декабре, составила 226 361 гривну, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 200 гривен, индексация - 761 гривна, премия за октябрь 2019 года – 56 000 гривен, премия за ноябрь 2019 года – 67 200 гривен, премия за декабрь 2019 года – 67 200 гривен. Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась. После удержания налогов и сборов он получил 182 220 гривен.

А вот министр обороны Андрей Загороднюк за декабрь получил почти 100 тысяч гривен. Из которых 15 238 гривен – должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 047 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 047 гривен, средний заработок за время командировки – 1 076 гривен, премия – 74 057 гривен, индексация – 725 гривен. После удержания налогов и сборов ему выплачено 78 239 гривен.

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за декабрь составила 94,9 тысяч гривен. Сумма средств, начисленная Скалецкой в декабре, составила 94 988 гривен, из которых должностной оклад за 17 рабочих дней составил 11 429 гривен, надбавка за выслугу лет (17 рабочих дней) – 1 714 гривен, надбавка за работу с тайными документами – 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 286 гривен, надбавка за интенсивность труда – 11 429 гривен, командировочные (4 дня) – 5 697 гривен, премия за октябрь – декабрь 2019 года – 60 719 гривен.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.