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В Кабмине приняли важное решение по зарплатам и премиям топ-чиновников: документ

среда, 15 января 2020, 13:13
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В Кабинете министров Украины приняли решение определить новую сетку зарплат для топ-чиновников и установить новый минимальный размер оклада.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабмин решил "не продолжать практику огромных заработных плат". Именно для этого была установлена новая сетка зарплат.

Гончаренко утверждает, что основные изменения в зарплатах чиновников будут следующими:

  • Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).
  • Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

"Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн.)", - пишет нардеп.

Также Гончаренко цитирует решение правительства по поводу премий. Сообщается, что первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министру, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться премия в двух видах:

  • надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министрам премьер-министром, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;
  • премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.

Как ранее сообщал "Апостроф", руководители украинских министерств за счет премий, надбавок и материальной помощи значительно увеличили свою зарплату перед Новым годом, некоторые чиновники в декабре получили около 400 тысяч гривен.

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