Когда в Украине откроют рынок земли: появилось важное уточнение по срокам

Рынок земли не заработает раньше, чем в октябре 2020 года, о чем заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, сейчас в законопроекте о рынке земли пока много нерешенных вопросов.

"Когда его все же подготовят, – документ поступит в сессионный зал парламента. Однако даже после положительного голосования за закон, рынок заработает не сразу", - отметил он.

По словам спикера, в законе будет действовать запрет продавать землю иностранцам и компаниям, у которых владельцами или конечными бенефициарами являются иностранцы, до референдума.

"Снижен показатель продажи земли в одни руки. По словам спикера, сегодня продолжается дискуссия, однако "предварительно – это 10 тысяч гектаров"... Есть "лаг" до октября 2020 года, когда другие очень важные аспекты реформы должны быть приведены в соответствующую норму", – завершил Разумков.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №0901 "О среднем образовании" во втором чтении, "за" проголосовало 327 депутатов.