Рада приняла закон о среднем образовании: что изменится

Верховная Рада приняла законопроект №0901 "О среднем образовании" во втором чтении, "за" проголосовало 327 депутатов.

Об этом сообщают на сайте Министерства образования.

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, что в этом нуждаются, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

Право на справедливые оценки и требования к добродетели.

Выбор предметов учащимися.

Закон вводит право учащихся выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Три адаптационные циклы обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс.

Больше прав для ученического самоуправления.

Реализация права каждого украинского ребенка на овладение государственным языком.

Что изменится для учителей

Большие возможности для роста зарплаты учителя.

Педагогическая интернатура для молодого учителя.

Больше возможностей для педагогического роста учителей.

Что изменится для родителей

Безопаснее среда для детей.

Право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.

Идеология такой проверки изменена - она направлена прежде всего на поддержку и защиту школы и всех участников образовательного процесса.

Если родители видят проблемы в работе заведения и исчерпали все возможности решить это вместе с администрацией школы, институциональный аудит сможет расставить точки над "и" и помочь найти оптимальный выход из ситуации.

Что изменится для образовательных управленцев

Больше возможностей для усиления школ педагогами.

Закон открывает возможность стать учителем человеку с любой, а не только педагогической, высшим образованием. Т акож документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должно состояться до 1 июля 2020 года.

Новые подходы к назначению директоров школ. Согласно Закону "Об образовании", директор может занимать свою должность не более 2 сроков по 6 лет подряд в одном заведении.

Однако чтобы эта изменчивость власти давала положительные последствия для развития учреждения, должны действовать прозрачные и честные механизмы выборов директоров.

Финансовая автономия школ.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.