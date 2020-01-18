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"Слуга народа" развлекался в Раде со своим фото: опубликовано видео

суббота, 18 января 2020, 15:30
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Народного депутата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Люботу заметили в зале Верховной Рады за экспериментами со своей внешностью.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТК Media".

На снятом журналистом Алексеем Липовецким видео, можно увидеть, как нардеп экспериментирует со своим фото в редакторе изменения внешности на телефоне

В редакторе больше всего нардепа заинтересовало то, как он будет выглядеть в старости, подойдет ли ему другая прическа и татуировки на лице.

Внешность он менял, судя по всему, с помощью этой фотографии.

Татуировки на лице не слишком задержали внимание депутата, в отличие от причесок без лысины. Также депутат менял фон на фотографии. Из всех возможных вариантов он выбирал именно те, где есть либо океан и пляж, либо тихая лесная тропинка.

В то время, как Любота экспериментировал со внешностью, заседание Верховной Рады продолжалось. В одном из голосований видно, что он "воздержался".

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.

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