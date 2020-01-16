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"Слуга народа" пришла в Раду в прозрачной блузке и с элитной сумкой: фото

четверг, 16 января 2020, 20:54
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Фото: Ян Доброносов\Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, у которой ранее заметили часы марки Cartier, пришла в парламент с сумкой Dior и в прозрачной блузке в горошек.

Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Слуги" ничем не отличаются от депутатов прошлых созывов, которые носили в Раду дорогущие бренды. Не нужно рассказывать, что вы ближе к народу, если в парламент, например, как сегодня, нардеп "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла с сумкой Dior", - написала журналистка LB.ua Анна Стешенко на Facebook-странице.

По ее словам, Fashion блогеры часто называют Miss Dior "иконой", хоть и выпущена она в сезон 2013/2014.

"В цене падает незначительно. Сегодня такую Dior можно заказать за $2.900", - добавила она.

Оксана Дмитриева с сумкой Dior в Раде
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Оксана Дмитриева с сумкой Dior в Раде
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Оксана Дмитриева с сумкой Dior в Раде
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Оксана Дмитриева с сумкой Dior в Раде
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Как сообщал "Апостроф", ранее в зале парламента у народного депутата Михаила Радуцкого от фракции "Слуга народа" обнаружили дорогостоящий аксессуар – часы марки Rolex, которые стоят как 55 минимальных зарплат в Украине.

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