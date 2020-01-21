RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 января

12:58
Будет принудительным: в ГБР сделали громкое заявление о приводе Порошенко на допрос
12:58
Дмитрий Комаров похудел на 10 кг и рассказал, как это ему удалось
12:32
Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы
12:31
В Украине предложили резко снизить зарплаты нардепам: опубликован документ
11:57
Холостяк 10: стали известны первые подробности нового сезона реалити-шоу
11:34
Есть решение: у Зеленского сделали важное заявление о сокращении числа нардепов в Раде
11:24
Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева покажут на Berlinale-2020
10:56
Ани Лорак выпустила новый трек: к написанию песни приложил руку молодой бойфренд певицы
10:29
Бывший адвокат Януковича получил высокую должность в ГБР: появилась реакция "Слуги народа"
10:18
Обогащают спекулянтов: Тимошенко рассказала о влиянии финансовых групп на власть в Украине
09:57
Зеленский собирается с важным визитом в Израиль: всплыли подробности
09:44
Известная plus-size модель Эшли Грэм родила первенца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Будет принудительным: в ГБР сделали громкое заявление о приводе Порошенко на допрос

вторник, 21 января 2020, 12:58
переглянути новину українською

Государственное бюро расследований (ГБР) готово принудительно доставить на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Такое заявление 21 января сделал следователь ГБР Олег Корецкий, который комментировал очередной пропуск допроса экс-главой государства.

21 января Порошенко вызывали на допрос качестве свидетеля, однако не пришел и не сообщил причины неявки.

"Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - сказал Корецкий.

Он уточнил, что сейчас Порошенко вручили повестки с вызовом на допрос только в качестве свидетеля.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" дал разрешение на проведение проверки пятого президента Петра Порошенко на полиграфе. До этого в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, он проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: