Будет принудительным: в ГБР сделали громкое заявление о приводе Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) готово принудительно доставить на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Такое заявление 21 января сделал следователь ГБР Олег Корецкий, который комментировал очередной пропуск допроса экс-главой государства.

21 января Порошенко вызывали на допрос качестве свидетеля, однако не пришел и не сообщил причины неявки.

"Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - сказал Корецкий.

Он уточнил, что сейчас Порошенко вручили повестки с вызовом на допрос только в качестве свидетеля.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" дал разрешение на проведение проверки пятого президента Петра Порошенко на полиграфе. До этого в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, он проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.