Суд принял громкое решение по Порошенко: появились детали

Суд дал разрешение на проведение проверки пятого президента Украины Петра Порошенко на полиграфе.

Об этом сообщает издание "Громадське".

"Суд дал разрешение на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но прохождение полиграфа может состояться только при его согласии", - заявили в ГБР.

12 августа Порошенко приходил на допрос в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, допрос Порошенко длился 2 часа. Труба также заявил, что следующий допрос, возможно, будет проведен с применением полиграфа.

В ГБР отметили, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. По словам генпрокурора Юрия Луценко, экс-президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в Киеве неизвестные попытались забросать пятого президента Украины Петра Порошенко яйцами при выходе из Государственного бюро расследований.