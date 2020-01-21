Бывший адвокат Януковича получил высокую должность в ГБР: появилась реакция "Слуги народа"

Заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков, который работал в юридической фирме Aver Lex и представлял интересы экс-президента Виктора Януковича.

Как заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, он лично не поддерживает назначение Бабикова на должность.

В эфире программы "Свобода слова" Арахамия сказал, что фракция "Слуги народа" в ближайшее время обнародует свою позиции по поводу скандального назначения.

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - заявил Арахамия.

По его словам, вскоре должно состояться собрание фракции.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ничего не знает о возможном назначении в правительство экс-главы СБУ времен беглого экс-президента Виктора Януковича Валерия Хорошковского.