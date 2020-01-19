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Гончарук сделал важное заявление о "перезагрузке" Кабмина: стоит ли ждать новых "ротаций"

воскресенье, 19 января 2020, 23:02
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ничего не знает о возможном назначении в правительство экс-главу СБУ времен беглого президента Виктора Януковича Валерия Хорошковского

Об этом сообщает "Апостоф" со ссылкой на телеканал "Украина24".

"Я не слышал таких слухов", - указал он.

Гончарук также заявил, что в правительстве планируются новые назначения и кандидатуру нового главы Минразвития общин и территорий уже представлен на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

"Да (новые назначения и кадровые изменения ) будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут. Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет. По всей стране мы должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне", - заявил он.

Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт.

"(От лидера команды хотел подтверждения) вотума доверия.Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности", - указал премьер.

Как сообщал "Апостроф", утром 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

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