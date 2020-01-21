Отмена неприкосновенности в действии: сеть взбудоражило фото нардепа с "подбитым глазом"

Народный депутат Украины Жан Беленюк шокировал своих подписчиков в социальных сетях внешним видом. На опубликованной фотографии видно, что у борца греко-римского стиля "подбит" глаз.

Судя по снимку, повреждение незначительное. Также это можно понять по улыбке Беленюка и по тому, как он подписал фотографию.

"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатской неприкосновенности", - с иронией отметил народный избранник под фото.

Поддержали настроение известного спортсмена и политика также и его подписчики. Люди пишут, что им страшно представить того, кто посмел сделать больно Беленюку.

Напомним, что депутат от президентской фракции "Слуга народа" Жан Беленюк продемонстрировал своим коллегам приемы по самообороне в случае нападения на них.