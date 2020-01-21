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Под Ровно на глазах у ребенка напали на соратницу Вакарчука

вторник, 21 января 2020, 19:44
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В городе Вараш Ровенской области неизвестный мужчина в присутствии ребенка угрожал расправой активистке политической партии "Голос" Ольги Кравчук, которая борется с коррупцией в одной из городских больниц.

Об инциденте сообщили на Facebook-странице ровенской организации партии.

Как сказано в сообщении, нападение произошло вечером 18 января, когда Ольга Кравчук возвращалась домой с двухлетним ребенком. Она не успела закрыть дверь в своей квартире, как туда ворвался неизвестный мужчина.

"Взял меня за шею и говорит: "Выдали свою группу в вайбере, у тебя есть час времени. Иначе я вернусь". Мой ребенок начал сильно плакать, чего человек испугался и убежал. Группу я удалила", - рассказала о нападении пострадавшая.

Нападение она связывает со своей общественной деятельности, в частности борьбой с коррупцией в одной из городских больниц. Для этого она создала группу в вайбер, куда пациенты присылали фото чеков, списки лекарств и медицинских средств, рассказывали о фактах вымогательства. Именно эту группу ей пришлось удалить под угрозами.

Депутат Верховной Рады Украины от "Голоса" Соломия Бобровская обратилась по этому поводу в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", в Подольске (Одесская область) неизвестные избили ветерана АТО, который воевал на Донбассе.

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