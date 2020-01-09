RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 января

13:40
YouTube-блогер перепела главный хит из "Ведьмака" на украинском, и такого успеха она вряд ли ждала
13:22
Санта Димопулос показала редкое фото с мужем и трехмесячной дочкой
13:06
Кто руководит ГАСИ: скандальный чиновник Кучер не зашел в "Укрбуд" и вернулся руководить инспекцией
12:30
Солистка "НеАнгелов" засветилась на отдыхе с известным актером: теперь фаны думают, что они пара
12:17
Леонардо ДиКаприо помог спасти упавшего за борт яхты человека
12:00
Кейт Миддлтон отпраздновала 38 день рождения заранее, не ждав принца Гарри и Меган Маркл (фото)
11:38
Джастин Бибер рассказал о серьезной неизлечимой болезни
11:17
Боль не описать словами: в семье украинской певицы случилось горе
10:59
Девушка Илона Маска объявила о беременности, но ей поверили не все: фото
10:10
Королева Елизавета ответила на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия
09:54
Не знаю, должен ли он быть биологическим: Маша Ефросинина задумалась о третьем ребенке
08:36
Украинский топ-чиновник "засветился" на известном курорте: интересные фото
Все новости

Под Одессой жестоко избили ветерана АТО: появились подробности и видео

четверг, 09 января 2020, 12:50
переглянути новину українською

В Подольске (Одесская область) неизвестные избили военнослужащего, ветерана АТО, который воевал на Донбассе.

Об этом инциденте на своей Facebook-странице написал активист Игорь Кравец.

"В Подольске Одесской области напали на Саша Ангел Sasha Yangol, очень сильно избили, полиция их отпустила, и они уже ломятся к нему в дом", - написал он.

По словам активиста, ему бросилось в глаза то, что нападение имеет признаки заказного именно за правозащитную деятельность ветерана. Такого же мнения, как утверждает активист, и сам пострадавший.

Как сообщал "Апостроф", ранее ветерана АТО избили в Хмельницком.

Также возле госпиталя ветеранов войны в Днепре были замечены люди, которые собирали персональные данные участников боевых действий на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: