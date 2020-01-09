Под Одессой жестоко избили ветерана АТО: появились подробности и видео

В Подольске (Одесская область) неизвестные избили военнослужащего, ветерана АТО, который воевал на Донбассе.

Об этом инциденте на своей Facebook-странице написал активист Игорь Кравец.

"В Подольске Одесской области напали на Саша Ангел Sasha Yangol, очень сильно избили, полиция их отпустила, и они уже ломятся к нему в дом", - написал он.

По словам активиста, ему бросилось в глаза то, что нападение имеет признаки заказного именно за правозащитную деятельность ветерана. Такого же мнения, как утверждает активист, и сам пострадавший.

Как сообщал "Апостроф", ранее ветерана АТО избили в Хмельницком.

Также возле госпиталя ветеранов войны в Днепре были замечены люди, которые собирали персональные данные участников боевых действий на Донбассе.