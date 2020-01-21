Зеленский собирается с важным визитом в Израиль: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал двухдневный рабочий визит в Израиль, который будет совершен с 23 по 24 января.

Об этом 21 января сообщили в пресс-службе главы государства.

"23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.

Во время визита на израильскую землю у украинского лидера также пройдут встречи с руководством Израиля и с представителями израильских деловых кругов.

Напомним, что Украина отреагировала на скандальное заявление послов Польши и Израиля о том, что украинцам следует забыть о том, кто такой Степан Бандера и осудить его действия.