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Скандал с Бандерой: Украина ответила на резкое заявление Польши и Израиля

суббота, 04 января 2020, 14:55
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Украина отреагировала на скандальное заявление послов Польши и Израиля о том, что украинцам следует забыть о том, кто такой Степан Бандера и осудить его действия.

В ответе пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко агентству УНН говорится, что у стран могут быть разные подходы к исторической памяти, но они должны сохранить дружеские и партнерские отношения.

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - отметила она.

По словам дипломата, в мире есть деятели и институты, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат были предметом раздора между украинцами и другими народами.

"Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - добавила она.

Напомним, что 9 декабря Апелляционный суд Киева разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.

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